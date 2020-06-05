Жена Ковальчука: суть в том, что учить жизни мы можем исключительно только себя

Жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчука – Николь – поделилась своим секретом счастья в жизни.



«Я довольна тем, какие мысли сейчас наполняют мой разум, даже в такое непростое время. Но так было не всегда…

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Я долго находилась в некоем поле, в котором доращивалась, слушала себя, пыталась достучаться до детства, отрицала, сомневалась, принимала… Было прочитано, пересмотрено, передумано, переосмыслено множество пластов знания, большая часть которых была в пустоту и отсекалась сразу. В общем, я была вовлечена во все процессы, прежде чем докопалась до смешного простых и одновременно таких сложных вещей.

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Сейчас многие дают инструкции как жить, и от этого урагана чужих мыслей происходит путаница и неразбериха, но суть в том, что учить жизни мы можем исключительно только себя. Если человек замотивирован на что-то (это важно) и хочет изменить что-то в своей жизни, обязательно придёт какое-то решение, книга, звонок, встреча, знак, действие, а после — и осознание того, что важно не то, как мы хотим видеть наше настоящее и наше будущее, а то, как мы хотим чувствовать себя в нём!

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Берегите в себе – себя», — написала Николь в «Инстаграме».

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