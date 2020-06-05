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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов возглавил молодёжную сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов возг
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов возглавил молодёжную сборную России
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Главным тренером молодёжной сборной России стал Игорь Ларионов, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. На этом посту двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли сменил Валерия Брагина.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012 году молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность специалист в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.

На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в его тренерской карьере. Ларионов уже проводит работу по кандидатам к следующему МЧМ.

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