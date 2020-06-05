Брагин: наша система работы даёт плоды, результаты юниорских сборных стали намного лучше

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал назначение на новую должность.

«Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата.

Наша система работы даёт плоды, в частности результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет пять-семь назад. В то же время работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдёт без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.