Брагин: наша система работы даёт плоды, результаты юниорских сборных стали намного лучше

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал назначение на новую должность.
«Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата.
Наша система работы даёт плоды, в частности результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет пять-семь назад. В то же время работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдёт без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.
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