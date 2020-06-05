Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России, Лещёв возглавил сборную U18

На официальном сайте Федерации хоккея России опубликованы тренерские штабы национальных команд системы. Главным тренером олимпийской сборной России остался Олег Браташ, юниорскую команду возглавил Альберт Лещёв, а Владимир Потапов будет работать со сборной России U17.

Олимпийская сборная

Главный тренер — Олег Браташ.

Тренеры — Константин Горовиков, Егор Башкатов.

Тренеры вратарей – Николай Хабибулин, Александр Колобков.

Тренер по физической подготовке – Филипп Арзамазов.

Юниорская сборная до 18 лет

Главный тренер – Альберт Лещёв.

Тренеры – Денис Гусманов, Вадим Хомицкий.

Тренер вратарей Виталий Чумичев.

Тренер-методист – Владимир Попов.

Тренер по физической подготовке – Александр Кофанов.

Юниорская сборная до 17 лет

Главный тренер – Владимир Потапов.

Тренеры – Андрей Миронов, Дмитрий Кокорев.

Тренер вратарей – Андрей Комиссаров.

Тренер по физической подготовке – Александр Кофанов.