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Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России, Лещёв возглавил сборную U18

Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России, Лещёв возглавил сборную U18
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

На официальном сайте Федерации хоккея России опубликованы тренерские штабы национальных команд системы. Главным тренером олимпийской сборной России остался Олег Браташ, юниорскую команду возглавил Альберт Лещёв, а Владимир Потапов будет работать со сборной России U17.

Олимпийская сборная
Главный тренер — Олег Браташ.
Тренеры — Константин Горовиков, Егор Башкатов.
Тренеры вратарей – Николай Хабибулин, Александр Колобков.
Тренер по физической подготовке – Филипп Арзамазов.

Юниорская сборная до 18 лет
Главный тренер – Альберт Лещёв.
Тренеры – Денис Гусманов, Вадим Хомицкий.
Тренер вратарей Виталий Чумичев.
Тренер-методист – Владимир Попов.
Тренер по физической подготовке – Александр Кофанов.

Юниорская сборная до 17 лет
Главный тренер – Владимир Потапов.
Тренеры – Андрей Миронов, Дмитрий Кокорев.
Тренер вратарей – Андрей Комиссаров.
Тренер по физической подготовке – Александр Кофанов.

Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
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