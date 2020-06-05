Р. Ротенберг: пока Кудашов не может целиком сосредоточиться на тренерской работе

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды.
«В сборных командах России давно сложилась единая система подготовки, основанная на преемственности игровых и тренерских кадров, профессиональному подходу работы с каждой командой. Во всех сборных схожие условия по тренировочному процессу – общая игровая модель, корректирующаяся только с учетом возраста игроков. В каждой команде есть специалист по видеоанализу или группа таких специалистов, индивидуальный подход к игрокам, специальные программы физической подготовки, восстановлению и питанию, материальному обеспечению и многое другое.
Отметим, что все тренеры работают в сборных командах по единой игровой системе, хорошо знают необходимые требования для достижения побед на международном уровне. Хочу сказать большое спасибо Алексею Кудашову за его труд и вклад в развитие нашего хоккея. Пока он не может целиком сосредоточиться на тренерской работе, но будет помогать нам в качестве консультанта. Его советы и взгляд на хоккей очень важны для нас», — цитирует Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея России.
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