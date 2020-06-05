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Третьяк: через руки Брагина прошло всё поколение нынешних звёзд, он пользуется уважением

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: через руки Брагина прошло всё поколение нынешних звёзд, он пользуется уважением
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды.

«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодёжной сборной, которую возглавлял восемь лет и завоевал семь медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло всё поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звёздами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков.

Точно так же не нуждается в представлении Игорь Ларионов. Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем МЧМ, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота. Помимо Брагина и Ларионова, в нашей системе будет ещё два новых тренера: Владимир Потапов и Александр Титов в юниорских сборных. Работавшие с этими командами ранее Сергей Голубович и Владимир Филатов войдут в тренерский штаб молодежной сборной», — цитирует Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России.

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