Третьяк: через руки Брагина прошло всё поколение нынешних звёзд, он пользуется уважением

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды.

«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодёжной сборной, которую возглавлял восемь лет и завоевал семь медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло всё поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звёздами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков.



Точно так же не нуждается в представлении Игорь Ларионов. Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодежном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем МЧМ, где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота. Помимо Брагина и Ларионова, в нашей системе будет ещё два новых тренера: Владимир Потапов и Александр Титов в юниорских сборных. Работавшие с этими командами ранее Сергей Голубович и Владимир Филатов войдут в тренерский штаб молодежной сборной», — цитирует Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России.