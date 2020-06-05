Николишин – о Брагине: захотели – поставили. Даже не хочу обсуждать, какой он тренер

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды.
«Как отношусь к смене тренера в сборной России? Никак не отношусь. Обсуждения о правильности или неправильности этого решения – сотрясание воздуха. Кто тренер в СКА, тот и тренер в сборной, так уже на протяжении многих лет. Удивляться тут нечему. Что может дать национальной команде Брагин? Давайте по-другому посмотрим: а другие кандидатуры вообще рассматривались? Очевидно, что идёт назначение в одностороннем порядке. Поэтому бессмысленно обсуждать, какой Брагин, хороший или плохой.
Всё должно быть в здоровой конкуренции, как у игроков, так и у тренеров. А у нас… Захотели – поставили. Даже не хочу обсуждать, какой Брагин тренер, какой бы он там ни был. Главное в том, как у нас люди назначаются. Эта система вообще непонятна. Не думаю, что был какой-то тренерский совет, какой-то анализ, что специалисты принимали взвешенное, согласованное решение. Что обсуждался какой-то план действий, методики, цели. Больше чем уверен, что здесь такого не происходило», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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