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Кожевников — о назначении Брагина: решение правильное. Надо было раньше его принимать

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников — о назначении Брагина: решение правильное. Надо было раньше его принимать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Я давно знал, что Валерий Брагин возглавит сборную России. Не радует только то, что у нас каждый год меняются тренеры. Но решение правильное. Может, надо было раньше его принимать. Брагин умеет работать с молодёжью, он созрел для такого поста. Молодёжь Брагину доверяет, он раскрывает игроков. Нужно готовиться к Олимпиаде, так как у нас будет не так много хоккеистов, стабильно выступающих на сильном уровне. Ведь многие ребята уезжают в НХЛ. Поэтому надо натаскивать молодых игроков.

Игорь Ларионов, возглавивший молодёжку, здорово проявил себя, когда работал помощником Брагина на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Ларионов известен как отличный хоккеист, человек работал агентом и скаутом, он знает и понимает игроков, в том числе тех, которые выступают в Северной Америке. Будем смотреть, что из этого всего получится. Я верю в Валерия и Игоря», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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