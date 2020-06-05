Кожевников — о назначении Брагина: решение правильное. Надо было раньше его принимать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.
«Я давно знал, что Валерий Брагин возглавит сборную России. Не радует только то, что у нас каждый год меняются тренеры. Но решение правильное. Может, надо было раньше его принимать. Брагин умеет работать с молодёжью, он созрел для такого поста. Молодёжь Брагину доверяет, он раскрывает игроков. Нужно готовиться к Олимпиаде, так как у нас будет не так много хоккеистов, стабильно выступающих на сильном уровне. Ведь многие ребята уезжают в НХЛ. Поэтому надо натаскивать молодых игроков.
Игорь Ларионов, возглавивший молодёжку, здорово проявил себя, когда работал помощником Брагина на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Ларионов известен как отличный хоккеист, человек работал агентом и скаутом, он знает и понимает игроков, в том числе тех, которые выступают в Северной Америке. Будем смотреть, что из этого всего получится. Я верю в Валерия и Игоря», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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