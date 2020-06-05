Браташ: в Пхёнчхане чемпионами стали 19 игроков, выступавших за олимпийскую сборную

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о роли, которую сыграла команда для подготовки игроков национальной сборной.
«За пять лет существования олимпийской сборной через неё прошли многие игроки, в дальнейшем достойно представлявшие нашу страну на чемпионатах мира и Олимпиадах в составе национальной сборной.
В Пхёнчхане олимпийскими чемпионами стали 19 игроков, которые в разное время выступали за олимпийскую сборную. И сейчас, когда до Игр в Пекине осталось менее двух лет, важность этой ступени системы сборных команд России очевидна.
Молодые игроки получают хороший опыт и хороший импульс в развитии, пройдя через олимпийскую сборную. Будем работать дальше и готовить игроков для национальной команды», – цитирует Браташа пресс-служба Федерации хоккея России.
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