Браташ: в Пхёнчхане чемпионами стали 19 игроков, выступавших за олимпийскую сборную

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о роли, которую сыграла команда для подготовки игроков национальной сборной.



«За пять лет существования олимпийской сборной через неё прошли многие игроки, в дальнейшем достойно представлявшие нашу страну на чемпионатах мира и Олимпиадах в составе национальной сборной.



В Пхёнчхане олимпийскими чемпионами стали 19 игроков, которые в разное время выступали за олимпийскую сборную. И сейчас, когда до Игр в Пекине осталось менее двух лет, важность этой ступени системы сборных команд России очевидна.



Молодые игроки получают хороший опыт и хороший импульс в развитии, пройдя через олимпийскую сборную. Будем работать дальше и готовить игроков для национальной команды», – цитирует Браташа пресс-служба Федерации хоккея России.

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