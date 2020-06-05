Глава ФХРБ: уже есть информация, что минское «Динамо» будет участником КХЛ в этом сезоне
Глава Федерации хоккея республики Беларусь Геннадий Савилов сообщил, что минское «Динамо» примет участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Вы знаете, в мире творится вакханалия. Экономика очень сильно влияет и на общественное мнение, и на разговоры вокруг спортивной составляющей. Минскому «Динамо» никогда не было легко сражаться в КХЛ по финансовым соображениям. Тем более сейчас, когда такая ситуация во всём мире.
Надеюсь, что мы справимся. Уверен, что мы справимся. Уже есть информация, что минское «Динамо» всё-таки будет участником КХЛ в этом сезоне. Думаю, официальных сообщений мы дождёмся в ближайшее время», — цитирует Савилова пресс-служба Федерации хоккея республики Беларусь.
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