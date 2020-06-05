Ласьков: от Загидулина ждали ответа два месяца. Он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что российский голкипер Артём Загидулин склоняется к тому, чтобы остаться в Северной Америке.
«Мы ему всё объяснили, но он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ. Ждали от него ответа два месяца. Значит, человек так для себя решил. Чибисов? Мы надеемся его увидеть в нашей команде.
Будем искать иностранного голкипера? Не факт. Кроме того нам нужен хороший центральный нападающий в топ-6. У нас есть Нестрашил, ищем ещё человека. Также мы планируем подписать форварда Игоря Швырёва, но это игрок в третье-четвёртое звено. У нас собирается очень неплохая команда», — сказал Ласьков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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Вице-президент уральцев Сергей Ласьков рассказал о критике в свой адрес, трансферах, Мозякине и отношениях с Величкиным.
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