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Ласьков: от Загидулина ждали ответа два месяца. Он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ

Ласьков: от Загидулина ждали ответа два месяца. Он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что российский голкипер Артём Загидулин склоняется к тому, чтобы остаться в Северной Америке.

«Мы ему всё объяснили, но он склоняется к тому, чтобы остаться в НХЛ. Ждали от него ответа два месяца. Значит, человек так для себя решил. Чибисов? Мы надеемся его увидеть в нашей команде.

Будем искать иностранного голкипера? Не факт. Кроме того нам нужен хороший центральный нападающий в топ-6. У нас есть Нестрашил, ищем ещё человека. Также мы планируем подписать форварда Игоря Швырёва, но это игрок в третье-четвёртое звено. У нас собирается очень неплохая команда», — сказал Ласьков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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