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Первый вице-президент «Магнитки»: контракт Воробьёва уменьшен практически на 30%

Первый вице-президент «Магнитки»: контракт Воробьёва уменьшен практически на 30%
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что контракт главного тренера уральского клуба Ильи Воробьёва уменьшен практически на 30%.

«В тренерском штабе появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации.

Мы оставили нужную сумму как раз на вратаря и центрального нападающего для топ-6. Считаю правильным решением оставить жёсткий потолок в 900 млн руб. Это позволило выровнять уровень селекции в топ-клубах, сильных игроков стали подписывать и остальные команды. Чемпионат теперь должен стать интереснее», — сказал Ласьков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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