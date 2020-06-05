Первый вице-президент «Магнитки»: контракт Воробьёва уменьшен практически на 30%

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что контракт главного тренера уральского клуба Ильи Воробьёва уменьшен практически на 30%.

«В тренерском штабе появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации.

Мы оставили нужную сумму как раз на вратаря и центрального нападающего для топ-6. Считаю правильным решением оставить жёсткий потолок в 900 млн руб. Это позволило выровнять уровень селекции в топ-клубах, сильных игроков стали подписывать и остальные команды. Чемпионат теперь должен стать интереснее», — сказал Ласьков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.