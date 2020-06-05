Источник: платёжка «Ак Барса» — 865 млн рублей. Самый дорогой игрок — Азеведу

«Спорт Бизнес Online» раскрыл платёжную ведомость «Ак Барса», приведя данные по зарплате игроков. Общая зарплатная ведомость клуба на настоящий момент составляет 865 млн рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей. Отмечается, что состав казанского клуба на новый сезон полностью укомплектован.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Джастин Азеведу с окладом 85 млн рублей. Второе место занимает Данис Зарипов с зарплатой 60 млн рублей.

Вратари: Адам Рейдеборн (30 млн), Тимур Билялов (25 млн);



Защитники: Альберт Яруллин (45 млн), Андрей Педан, Микаэль Викстранд, Роман Рукавишников (все – по 40 млн), Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин (все – по 25 млн), Камиль Фазылзянов, Николай Аверин (оба – по 3,5 млн). Контракт Даниила Журавлёва до 2021 года не учитывается.



Нападающие: Джастин Азеведу (85 млн), Данис Зарипов (60 млн), Патрис Кормье, Стефан Да Коста (оба – по 55 млн), Кирилл Петров (52 млн), Артём Лукоянов (50 млн), Михаил Глухов (40 млн), Станислав Галиев, Виктор Тихонов, Александр Бурмистров (все – по 35 млн), Михаил Фисенко (32 млн), Кирилл Воронин (14 млн), Владислав Кара (10 млн), Никита Дыняк (5 млн). Контракты Артёма Галимова и Дмитрия Воронкова до 2021 года не учитываются.