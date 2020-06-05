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Панин: «Салават» погасил долги перед игроками, финансовые вопросы закрыты

Панин: «Салават» погасил долги перед игроками, финансовые вопросы закрыты
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин сообщил, что уфимский клуб погасил все задолженности перед игроками.

«Да, всё нормально, долги перед нами погасили, финансовые вопросы закрыты. Нет никаких проблем, все ребята отнеслись с пониманием, никакой паники не возникало. Многие ребята не понаслышке знают ситуацию – участвовали в волонтёрстве, развозили продукты, маски, лекарства. Так что все в команде отнеслись с пониманием к тому, что у спонсирующих хоккей организаций во время пандемии были другие программы. Сейчас всё в полном порядке, мы всё получили», – цитирует Панина «Собкор02».

Ранее нападающий «Салавата» Теэму Хартикайнен опроверг слухи о его желании покинуть Уфу из-за финансовых проблем в клубе.

Хартикайнен: в «Салавате» мне полностью выплатили зарплату, с бонусами тоже всё в порядке
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