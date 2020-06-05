Панин: «Салават» погасил долги перед игроками, финансовые вопросы закрыты
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин сообщил, что уфимский клуб погасил все задолженности перед игроками.
«Да, всё нормально, долги перед нами погасили, финансовые вопросы закрыты. Нет никаких проблем, все ребята отнеслись с пониманием, никакой паники не возникало. Многие ребята не понаслышке знают ситуацию – участвовали в волонтёрстве, развозили продукты, маски, лекарства. Так что все в команде отнеслись с пониманием к тому, что у спонсирующих хоккей организаций во время пандемии были другие программы. Сейчас всё в полном порядке, мы всё получили», – цитирует Панина «Собкор02».
Ранее нападающий «Салавата» Теэму Хартикайнен опроверг слухи о его желании покинуть Уфу из-за финансовых проблем в клубе.
Хартикайнен: в «Салавате» мне полностью выплатили зарплату, с бонусами тоже всё в порядке
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