Р. Ротенберг — о новом тренере СКА: наша общая главная цель – победа на Олимпиаде в Пекине

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера «армейского» клуба.

«Для развития клуба важна идентичность, целостность в подготовке хоккеистов. Мы хотим, чтобы СКА доминировал не на отдельных отрезках, а на протяжении всего матча, оказывал постоянное давление на соперника, шёл в активный прессинг, контролировал шайбу. Рецепт успеха — в сочетании железобетонной обороны и атакующего творчества. Современный хоккей подразумевает постоянное движение, короткие смены, игру в атаке и обороне всей пятёркой – таким мы видим будущий СКА. Мы используем как собственные наработки, так и наиболее передовые мировые методики с индивидуальным, что особенно важно, подходом к каждому хоккеисту для повышения их эффективности.

Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодёжной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА. Валерий Николаевич любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами. Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования. Убеждены, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков. Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны.

На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату на следующих Играх. Контракт Валерия Брагина рассчитан на два года, наша общая главная цель – победа на Олимпиаде в Пекине. Хочу поблагодарить Алексея Кудашова, Марко Торениуса и Дениса Коротышева за вклад, который они внесли в развитие и победы СКА, и пожелать дальнейших успехов», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.