ЦСКА выменял из «Салавата» права на Артёма Сергеева, отдав взамен Мясищева и Чёрного

ЦСКА осуществил обмен с «Салаватом Юлаевым», в результате которого «армейский» клуб получил права на защитника Артёма Сергеева, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе москвичей. Взамен «Салават» получил защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Чёрного.
27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.
23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в ВХЛ и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности Игорь провёл 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач.
19-летний Чёрный последний сезон провёл в МХЛ в составе «Красной Армии». В 51 матче Александр набрал 17 (10+7) очков.
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