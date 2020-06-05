ЦСКА выменял из «Салавата» права на Артёма Сергеева, отдав взамен Мясищева и Чёрного

ЦСКА осуществил обмен с «Салаватом Юлаевым», в результате которого «армейский» клуб получил права на защитника Артёма Сергеева, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе москвичей. Взамен «Салават» получил защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Чёрного.

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.

23-летний Мясищев в минувшем сезоне играл в ВХЛ и был ассистентом капитана в «Звезде». В общей сложности Игорь провёл 62 матча, в которых забросил пять шайб и сделал 29 результативных передач.

19-летний Чёрный последний сезон провёл в МХЛ в составе «Красной Армии». В 51 матче Александр набрал 17 (10+7) очков.