Кемпе: в России очень хорошо платят. В ЦСКА мне предложили те же деньги, что в АХЛ

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе признался, что принял предложение московского клуба в ходе прошлого сезона не в последнюю очередь из-за выгодных финансовых условий.



«Безусловно. В России очень хорошо платят. Ты можешь зарабатывать не меньше, чем в НХЛ. Если только речь не о ведущих игроках в североамериканской лиге. Конечно, налоги играют в этом важную роль.



В ЦСКА мне предложили те же деньги, что в АХЛ. Конечно, в Лос-Анджелесе приятно жить, но Москва тоже очень красивый город. К тому же хорошая зарплата — решение было очевидно.



Мне хотелось поиграть в команде, которая ставит перед собой высокие задачи. Честно говоря, за карьеру я не так часто оказывался с таких клубах. Мне нравится в ЦСКА. Видно, что соперники уважают нашу команду. Так что я не сожалею о своём решении», — цитирует Кемпе Hockey Sverige.

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