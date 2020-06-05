Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кемпе: в России очень хорошо платят. В ЦСКА мне предложили те же деньги, что в АХЛ

Кемпе: в России очень хорошо платят. В ЦСКА мне предложили те же деньги, что в АХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе признался, что принял предложение московского клуба в ходе прошлого сезона не в последнюю очередь из-за выгодных финансовых условий.

«Безусловно. В России очень хорошо платят. Ты можешь зарабатывать не меньше, чем в НХЛ. Если только речь не о ведущих игроках в североамериканской лиге. Конечно, налоги играют в этом важную роль.

В ЦСКА мне предложили те же деньги, что в АХЛ. Конечно, в Лос-Анджелесе приятно жить, но Москва тоже очень красивый город. К тому же хорошая зарплата — решение было очевидно.

Мне хотелось поиграть в команде, которая ставит перед собой высокие задачи. Честно говоря, за карьеру я не так часто оказывался с таких клубах. Мне нравится в ЦСКА. Видно, что соперники уважают нашу команду. Так что я не сожалею о своём решении», — цитирует Кемпе Hockey Sverige.

Сушинский: у «Авангарда» был на руках контракт с Кемпе, но тут появился ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020