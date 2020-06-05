Чижов: видели Сергеева в составе «Салавата», но он захотел продолжить карьеру в НХЛ

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого «армейский» клуб получил права на защитника Артёма Сергеева. Взамен «Салават» получил защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Чёрного.

«Артёма Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне. Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая жёсткий потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА», — цитирует Чижова пресс-служба уфимского клуба.

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.