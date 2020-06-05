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«Сочи» заключил двусторонний контракт с голкипером Максимом Третьяком

«Сочи» заключил двусторонний контракт с голкипером Максимом Третьяком
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» заключил двусторонний контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщается на официальном сайте «леопардов». Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне КХЛ на счету Третьяка четыре матча за рижское «Динамо». В этих матчах российский вратарь не одержал ни одной победы, пропуская за встречу 2,75 шайбы и отражая 88,5% броска. В декабре 2019 года контракт с голкипером был расторгнут, после чего Максим вернулся в систему ЦСКА.

Конец сезона 23-летний вратарь провёл в клубе ВХЛ «Звезда». В 11 матчах регулярного чемпионата Третьяк одержал восемь побед при показателе надёжности 1,69 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф в активе голкипера пять выигранных матчей из семи. За карьеру в КХЛ Максим в общей сложности сыграл 10 матчей.

Источник: голкипер системы ЦСКА Максим Третьяк продолжит карьеру в «Сочи»
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