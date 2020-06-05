ЦСКА подписал однолетний контракт с защитником Артёмом Сергеевым, сообщается на официальном сайте московского клуба. Ранее права на игрока были выменяны у «Салавата Юлаева». Взамен «Салават» получил защитника Игоря Мясищева и форварда Александра Чёрного.
27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник не отметился результативными действиями. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.
Сергеев до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В общей сложности в КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) балл.
- 5 июня 2020
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