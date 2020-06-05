Брагин: в совмещении должностей в СКА и сборной России ничего страшного нет

Главный тренер СКА и сборной России Валерий Брагин ответил на вопрос о совмещении должностей в клубе и национальной команде.

«Для меня это большая честь. Благодарю руководство ФХР за доверие. Предстоит очень большой объём работы. То поколение игроков, которое прошло через молодёжку, мне знакомо. Наша страна очень богата на хороших хоккеистов. Нужно правильно их развивать. Надеюсь, что у нас всё получится. Все вместе мы должны решить поставленные перед нами задачи.

В совмещении должностей в СКА и сборной России ничего страшного нет. Не сказал бы, что у меня был негативный опыт работы главным тренером на клубном уровне. Последние два месяца я работал в СКА и сборной, окунался в эту атмосферу. Очень много кандидатов для сборной играют за СКА. Вся работа из клуба будет переноситься в сборную. Нюансы, которые существуют, должны нарабатываться», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.