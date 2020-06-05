Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Контракты с тренерским штабом сборной России заключены до 2022 года

Контракты с тренерским штабом сборной России заключены до 2022 года
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что контракты с тренерским штабом сборной России заключены до 2022 года.

«У нас контракты со всеми тренерами заключены до 2022 года. Наша дорожная карта — это Пекин», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На посту главного тренера национальной команды Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.

Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020