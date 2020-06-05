Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что контракты с тренерским штабом сборной России заключены до 2022 года.

«У нас контракты со всеми тренерами заключены до 2022 года. Наша дорожная карта — это Пекин», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На посту главного тренера национальной команды Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.



Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.