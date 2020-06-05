Третьяк — о Кудашове: СКА не выиграл Кубок Гагарина. Его работа до конца не выполнена

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера национальной команды. Также российский тренер покинул должность главного тренера СКА.

«Мы надеялись, что с таким составом сборная России займёт первое место на прошлом чемпионате мира, но в итоге мы заняли на нём только третье место. СКА тоже не выиграл Кубок Гагарина. Алексеем Кудашовым проведена работа, но она не выполнена до конца. Поэтому ФХР приняла решение о замене главного тренера.

Ларионов – авторитет в хоккее. Он прошёл все ступеньки в мировом хоккее. Может, у него большого тренерского опыта нет, но в молодёжной сборной мы увидели, что они с Валерием Брагиным сработали хорошо», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На посту главного тренера СКА и национальной команды Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.