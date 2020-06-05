Ротенберг ответил на вопрос, почему ФХР применяет совмещение постов в клубе и сборной

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о совмещении должностей главного тренера в клубе и национальной команде.

«Почему важно совмещение постов главного тренера в клубе и сборной? Важно понимать, что работа над развитием игрока – это работа круглосуточная. Она начинается с июля, когда стартует сбор, и затем идёт каждый день над физикой, психологией, тактикой. В наше время важно игрока развивать. У нас есть успешный опыт Олимпиады в Южной Корее, наша программа «Красная машина» была внедрена до того турнира. Олимпиада была выиграна не просто так.

Раньше, во времена того же Виктора Тихонова, молодым игрокам давали играть, формировали тройки из них. Мы используем этот опыт, и нам кажется, что в КХЛ не дают играть молодым хоккеистам. Для сборной важно, чтобы тренер национальной команды мог постоянно быть перед глазами игроков-кандидатов, работал с ними каждый день. Чтобы выиграть Олимпиаду, нужно попасть в точку, собрать лучших игроков, зная о них всё.

У Ларионова нет тренерского опыта? У нас всё учитывается. Мы с Ларионовым близко знакомы уже не первый год. Важный момент, что в штабе Игоря Николаевича работают тренеры, которые многое выигрывали. Здесь важна синергия. В теории можно многое говорить, показывать, но на практике всё гораздо сложнее. И у Ларионова огромный опыт. У нас есть полное доверие к нему, плюс мы работаем все в системе и будем помогать ему достигать максимального результата», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.