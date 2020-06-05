Ларионов: мой опыт работы с тренерами не купить в университете. Я не прихожу из баскетбола

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о своей тренерской философии.
«Я собрал колоссальный объём информации о каждом игроке. Я готовил информацию на следующий год под Валерия Брагина, но сам стал главным тренером, теперь она в наших руках. Разговор не обо мне, а о команде. Свой опыт, который у меня есть и который я продолжаю получать, я буду передавать ребятам.
Хоккей – игра ошибок. У меня нет практики повышенного тона и крика. Ребята должны себя реализовывать и двигаться дальше. Я же не прихожу из баскетбола или из фигурного хоккея. Мой опыт работы с великими тренерами не купить в университете. У нас одна цель – только золото. Другое для нас неприемлемо. Готов работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. У нас будет хороший коллектив и хорошая команда», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 июня 2020
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