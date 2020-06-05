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Р. Ротенберг: в случае СКА мы идём на риск, развивая российский хоккей

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: в случае СКА мы идём на риск, развивая российский хоккей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

«Мы работаем со всеми тренерами, и с Квартальновым, и с Никитиным. Во главе угла – вопрос времени. Главный тренер «Ак Барса», ЦСКА не может уезжать на Евротур, так как в приоритете клуб. В случае СКА мы идём на риск, развивая российский хоккей.

Мы постоянно усиливаем тренерские штабы, мы смотрим на результат, нам важен сам тренировочный процесс. Все тренировки мы снимаем на видео. Когда мы будем принимать решение по штабу на ЧМ-2021, то мы рассмотрим разные варианты. Не исключено, что в тренерский штаб там присоединится Игорь Ларионов.

Уход Кудашова? Мы смотрели в комплексе, мы собираем наш архив, где есть все наработки, методики наших тренеров. С точки зрения Кудашова, здесь больше вопрос времени. По семейным причинам он не мог выполнять круглосуточную работу. Кудашов сам к нам обратился после сезона, попросив рассматривать его в качестве консультанта. Нет какой-то одной причины ухода Алексея Николаевича, это комплексный подход», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Р. Ротенберг — об уходе Кудашова: не все готовы на полное погружение в интересы команды
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