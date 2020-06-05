Брагин: предстоит серьёзная работа. Игроков НХЛ наверняка не будет на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от работы в национальной команде.
«Наверняка игроков из НХЛ не будет на чемпионате мира в Минске, потому что сезон только в январе начнётся. Поэтому очень серьёзная работа нам предстоит. На первых двух этапах Евротура мы будем определяться по составу, а на следующих этапах уже будем его наигрывать для чемпионата мира. Чтобы подготовить команду, нужно минимум пару серьёзных турниров пройти с одним составом.
Сейчас сложно сказать, на кого я буду опираться. Практически все кандидаты прошли через мою молодёжку. Но я рассчитываю на молодёжное звено из СКА Марченко – Морозов – Подколзин. На примете и другие молодые игроки, и, конечно, не стоит списывать со счетов опытных хоккеистов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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