Брагин: предстоит серьёзная работа. Игроков НХЛ наверняка не будет на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от работы в национальной команде.

«Наверняка игроков из НХЛ не будет на чемпионате мира в Минске, потому что сезон только в январе начнётся. Поэтому очень серьёзная работа нам предстоит. На первых двух этапах Евротура мы будем определяться по составу, а на следующих этапах уже будем его наигрывать для чемпионата мира. Чтобы подготовить команду, нужно минимум пару серьёзных турниров пройти с одним составом.

Сейчас сложно сказать, на кого я буду опираться. Практически все кандидаты прошли через мою молодёжку. Но я рассчитываю на молодёжное звено из СКА Марченко – Морозов – Подколзин. На примете и другие молодые игроки, и, конечно, не стоит списывать со счетов опытных хоккеистов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.