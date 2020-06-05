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Третьяк: ИИХФ сделает всё, чтобы игроки НХЛ успели сыграть на чемпионате мира 2021 года

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: ИИХФ сделает всё, чтобы игроки НХЛ успели сыграть на чемпионате мира 2021 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о вероятном отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги на чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Беларуси (Минск) и Латвии (Рига).

«До коронавируса были подвижки, что игроки НХЛ хотели ехать на чемпионат мира, но сейчас никто ничего не знает, что будет дальше. ИИХФ сделает всё, чтобы игроки, вылетевшие из первых раундов плей-офф НХЛ, успели сыграть на чемпионате мира 2021 года в Минске и Риге.

Кстати, мы хотим привлечь к работе Игоря Кравчука, который живёт в Северной Америке. Надеемся, что он в будущем нам сможет помочь с информацией по игрокам из НХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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