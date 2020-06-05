Ларионов — о коррупции в МХЛ: все вопросы, которые были подняты ранее, – они закрыты

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов вспомнил о своих словах про коррупцию в Молодёжной хоккейной лиге, которые он произнёс после молодёжного чемпионата мира в Чехии.

«В данный момент мы говорим о том, что будем видеть впереди. Все вопросы, которые были подняты ранее, – они закрыты. К сожалению, мы с Морозовым не поговорили. Сейчас модно в СМИ разбираться друг с другом. Но тема была отработана, мы открывали горячую линию, когда родители юных хоккеистов могли звонить и докладывать о вещах, которые они считают неприемлемыми.

Мне как тренеру молодёжной сборной России важно находить тех ребят, которые прошли чистый путь и по спортивному принципу получают места в составе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.