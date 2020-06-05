Брагин: для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Всё будет объективно

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, от кого из хоккеистов получил первые поздравления после назначения на должность.

«С новым назначением меня первыми поздравили Егор Замула и Евгений Малкин. Как будет формироваться сборная России? По работе в молодёжной сборной все знают, что только лучшие игроки своего возраста играли в национальной команде. Для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Если он устраивает тренерский штаб сборной и приносит пользу, то ему дорога открыта. Всё будет объективно, будут играть сильнейшие», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.