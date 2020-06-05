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Брагин: для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Всё будет объективно

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  • Даты проведения:
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  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брагин: для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Всё будет объективно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, от кого из хоккеистов получил первые поздравления после назначения на должность.

«С новым назначением меня первыми поздравили Егор Замула и Евгений Малкин. Как будет формироваться сборная России? По работе в молодёжной сборной все знают, что только лучшие игроки своего возраста играли в национальной команде. Для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Если он устраивает тренерский штаб сборной и приносит пользу, то ему дорога открыта. Всё будет объективно, будут играть сильнейшие», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.

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