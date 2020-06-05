Вуйтек — о назначении Брагина: для российского хоккея это правильное и обдуманное решение

Известный словацкий тренер Владимир Вуйтек поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Брагин уже долго работает на федерацию и хорошо вписался в формат молодёжной сборной, с которой добился отличных результатов. К тому же у него есть опыт работы ассистентом в главной сборной. Я считаю, что он этот пост заслужил и для российского хоккея это правильное и обдуманное решение. Опыта у него более чем достаточно. Не один год в этом деле. Да и авторитет среди игроков тоже получит сразу. Думаю, что его многие уважают и проблем с этим не будет.

Конечно, в начале он будет сохранять все тактические наработки Кудашова. Время для адаптации всё же необходимо. Проверит игроков, посмотрит за тренировками и первыми встречами, а уж потом будет работать над тактикой. Торопиться сейчас ему точно некуда.



Что же касается ротации состава, то я не сомневаюсь, что двух-трёх молодых игроков он точно привлечёт. Своих любимчиков, которые подают особые надежды. Да, эта тактика уже стала классической для тренера, который переходит из молодёжки во взрослую сборную, и иногда она себя не оправдывает. Но Валерий Брагин будет стараться, методом проб и ошибок, а там уже будет видно. Плющев, например, переходя из молодёжки, взял аж шестерых игроков, и этот опыт не совсем удался, так что надо всегда знать меру», — цитирует Вуйтека Legalbet.