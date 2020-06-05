Пименов: пришло предложение получше от «Салавата» и подумал, что можно остаться

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов рассказал, почему решил остаться в уфимском клубе.

«Я не принимал предложение «Салавата Юлаева», потому что меня не устраивали условия. Не принимал его месяц или полтора. И буквально сегодня принял решение остаться. Контракт не подписал, но в ближайшее время подпишу. Как я понимаю, клуб действовал по регламенту, предлагая контракт на два года. Конечно, мне бы хотелось подписать годичный контракт и уже дальше смотреть, как будет развиваться ситуация.

Рассматривал ли предложения из Европы? Рассматривал много вариантов. Но есть нюансы. Пока непонятно, когда откроют границы. Решили не рассматривать Европу. Пришло предложение получше от «Салавата» и подумал, что можно остаться.

Руководство говорит, что всё будет зависеть от меня, двери открыты. Буду работать, стараться. Фамилии в хоккей не играют, буду делать всё возможное, чтобы попасть в основной состав. С этой целью я и подписываю контракт, хочу побороться за место в главной команде», — приводит слова Пименова «Горобзор.ру».