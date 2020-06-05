Кожевников: предложи Квартальнову поехать на Евротур — он не поедет. Это огромная нагрузка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение о назначении Валерия Брагина, который официально стал главным тренером национальной сборной, а также пояснил слова главы штаба сборной Романа Ротенберга о совмещении постов.

«Вполне логичное решение. Брагин в молодёжной сборной стабильно показывал результат, команда завоёвывала медали. В нынешней национальной команде очень много ребят, которые как раз играли при Брагине в молодёжке. Для Валерия Николаевича пост главного тренера сборной и питерского СКА – большой шаг вперёд. Брагин хоть и не работал несколько лет на клубном уровне, уверен, справится с этим совмещением.

СКА, кстати, рискует, потому как у тренера будет огромная нагрузка. К примеру, Роман Ротенберг сказал, что тренер «Ак Барса» не может возить сборную на Евротур. Я могу пояснить, что он имел в виду. Евротур — это дополнительная нагрузка для тренеров. В то время, когда ты можешь перевести дух, поработать со своей командой, ты должен ехать в сборную и трудиться там. Почему ушёл из сборной Никитин? Он не хотел ездить на Евротуры. Кудашов тоже не привык работать в таком ритме, поэтому не справился. Брагин, видимо, набирался сил и готов, поэтому его и назначили. Да и руководство клубов будет недовольно отъездом своих тренеров. Предложи сейчас Квартальнову поехать на Евротур со сборной — он и не поедет, да и «Ак Барс» не захочет его отпускать. Вот что имелось в виду», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».