Жена Овечкина показала, как старший сын забавно зовёт папу

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видео в «инстасториз». Она показала, как старший сын Сергей зовёт отца, смешно коверкая его имя.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» оказался лишь третьим в истории лиги игроком, ставшим лидером по голам за сезон в возрасте 34 или более лет.

До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте идёт Бобби Халл с семью сезонами.

На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.