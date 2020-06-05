Быков — о назначении Брагина: его опыт позволит привнести новизну

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.
«Это специалист с большим опытом работы как на клубном уровне, так и на сборных, мы в своё время подключали его и к первой команде. Я думаю, его опыт позволит привнести новизну. В силу того что молодёжный хоккей — это такой резерв, где используются нововведения и новшества, динамика, которая присутствует в хоккее сейчас, в молодёжный уровень ещё быстрее внедряется. Тем более сейчас то поколение, с которым он работал последние годы, приходит в первую команду.
Зная его персонально, зная его подход и требования, дисциплину и взаимоотношения, я думаю, у Валерия Николаевича должно получиться всё. На мой взгляд, Валерий Брагин давно готов к такому уровню работы», — приводит слова Быкова News.ru.
- 5 июня 2020
-
20:37
-
19:45
-
18:24
-
17:20
-
16:10
-
15:40
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:23
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
13:30
-
13:00
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:20
-
09:16
-
09:13
-
09:05
-
09:00
- 3 июня 2020
-
11:50
- 26 мая 2020
-
11:50
-
10:00
- 24 мая 2020
-
16:45
-
11:30
-
10:39
-
07:00
- 23 мая 2020
-
23:00
-
07:00
- 22 мая 2020
-
07:00
- 21 мая 2020
-
12:53