Быков — о назначении Брагина: его опыт позволит привнести новизну

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Это специалист с большим опытом работы как на клубном уровне, так и на сборных, мы в своё время подключали его и к первой команде. Я думаю, его опыт позволит привнести новизну. В силу того что молодёжный хоккей — это такой резерв, где используются нововведения и новшества, динамика, которая присутствует в хоккее сейчас, в молодёжный уровень ещё быстрее внедряется. Тем более сейчас то поколение, с которым он работал последние годы, приходит в первую команду.

Зная его персонально, зная его подход и требования, дисциплину и взаимоотношения, я думаю, у Валерия Николаевича должно получиться всё. На мой взгляд, Валерий Брагин давно готов к такому уровню работы», — приводит слова Быкова News.ru.