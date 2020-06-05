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Быков — о назначении Брагина: его опыт позволит привнести новизну

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Быков — о назначении Брагина: его опыт позволит привнести новизну
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Это специалист с большим опытом работы как на клубном уровне, так и на сборных, мы в своё время подключали его и к первой команде. Я думаю, его опыт позволит привнести новизну. В силу того что молодёжный хоккей — это такой резерв, где используются нововведения и новшества, динамика, которая присутствует в хоккее сейчас, в молодёжный уровень ещё быстрее внедряется. Тем более сейчас то поколение, с которым он работал последние годы, приходит в первую команду.

Зная его персонально, зная его подход и требования, дисциплину и взаимоотношения, я думаю, у Валерия Николаевича должно получиться всё. На мой взгляд, Валерий Брагин давно готов к такому уровню работы», — приводит слова Быкова News.ru.

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