Медведев: пришло время Брагину и на клубном уровне показать свои возможности

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Брагин уже работал в нашем тренерском штабе, я его лично и давно знаю по работе в КХЛ и Федерации хоккея России. Его любят молодые, что очень важно с учётом омоложения в СКА. Любит наступающий, атакующий хоккей, он не боялся никого, пришло время и на клубном уровне показать свои возможности. Эта перемена — не дискредитация работы Кудашова, она показывает вектор развития СКА.

У Брагина в молодёжке не было любимчиков в клубах, всегда играли самые сильные. Его выбор между нашими местными и теми, кто играл за рубежом, всегда был объективен. Спортивный принцип и объективность тренера — это залог успеха», — приводит слова Медведева ТАСС.