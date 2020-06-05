Медведев: пришло время Брагину и на клубном уровне показать свои возможности

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.
«Брагин уже работал в нашем тренерском штабе, я его лично и давно знаю по работе в КХЛ и Федерации хоккея России. Его любят молодые, что очень важно с учётом омоложения в СКА. Любит наступающий, атакующий хоккей, он не боялся никого, пришло время и на клубном уровне показать свои возможности. Эта перемена — не дискредитация работы Кудашова, она показывает вектор развития СКА.
У Брагина в молодёжке не было любимчиков в клубах, всегда играли самые сильные. Его выбор между нашими местными и теми, кто играл за рубежом, всегда был объективен. Спортивный принцип и объективность тренера — это залог успеха», — приводит слова Медведева ТАСС.
- 5 июня 2020
-
20:37
-
19:45
-
18:24
-
17:20
-
16:10
-
15:40
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:23
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
13:30
-
13:00
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:20
-
09:16
-
09:13
-
09:05
-
09:00
- 3 июня 2020
-
11:50
- 26 мая 2020
-
11:50
-
10:00
- 24 мая 2020
-
16:45
-
11:30
-
10:39
-
07:00
- 23 мая 2020
-
23:00
-
07:00
- 22 мая 2020
-
07:00
- 21 мая 2020
-
12:53