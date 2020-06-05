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Медведев: пришло время Брагину и на клубном уровне показать свои возможности

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Медведев: пришло время Брагину и на клубном уровне показать свои возможности
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Брагин уже работал в нашем тренерском штабе, я его лично и давно знаю по работе в КХЛ и Федерации хоккея России. Его любят молодые, что очень важно с учётом омоложения в СКА. Любит наступающий, атакующий хоккей, он не боялся никого, пришло время и на клубном уровне показать свои возможности. Эта перемена — не дискредитация работы Кудашова, она показывает вектор развития СКА.

У Брагина в молодёжке не было любимчиков в клубах, всегда играли самые сильные. Его выбор между нашими местными и теми, кто играл за рубежом, всегда был объективен. Спортивный принцип и объективность тренера — это залог успеха», — приводит слова Медведева ТАСС.

Брагин: для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Всё будет объективно
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