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Кудашов: предлагали остаться в СКА и сборной России, но я решил не продлевать контракт

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кудашов: предлагали остаться в СКА и сборной России, но я решил не продлевать контракт
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Бывший главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов сообщил, ему предлагали продолжить работу с «армейским» клубом и национальной командой.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Мне предлагали остаться главным тренером. На последнем собрании в марте, когда команда СКА расходилась, так как была ясность в том, что сезон не будет доигран, всему тренерскому штабу команды и мне в том числе было предложено продлить контракт с клубом и сборной России ещё на год. Но я решил его не продлевать. Повторюсь, огромное спасибо всему руководству ФХР и сборной за всё это время, за предложение продолжить сотрудничество.

Остался консультантом в сборной? Мы говорили на эту тему с Романом Борисовичем Ротенбергом (первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России. – Прим. «Чемпионата»). Все мои знания, всё, что я наработал за прошлый год, будет в распоряжении команды. Планируется обмен мнениями, моё мнение тоже будет учитываться», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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