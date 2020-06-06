Кудашов: предлагали остаться в СКА и сборной России, но я решил не продлевать контракт

Бывший главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов сообщил, ему предлагали продолжить работу с «армейским» клубом и национальной командой.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Мне предлагали остаться главным тренером. На последнем собрании в марте, когда команда СКА расходилась, так как была ясность в том, что сезон не будет доигран, всему тренерскому штабу команды и мне в том числе было предложено продлить контракт с клубом и сборной России ещё на год. Но я решил его не продлевать. Повторюсь, огромное спасибо всему руководству ФХР и сборной за всё это время, за предложение продолжить сотрудничество.
Остался консультантом в сборной? Мы говорили на эту тему с Романом Борисовичем Ротенбергом (первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России. – Прим. «Чемпионата»). Все мои знания, всё, что я наработал за прошлый год, будет в распоряжении команды. Планируется обмен мнениями, моё мнение тоже будет учитываться», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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