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Кудашов: долго засиживаться в планы не входит, буду находиться в полной боеготовности

Кудашов: долго засиживаться в планы не входит, буду находиться в полной боеготовности
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов поделился дальнейшими карьерными планами.

«Естественно, имеется чувство недосказанности. Дело не было доделано до конца, мы не доиграли Кубок Гагарина. СКА был на хорошем ходу, команда была готова решать серьёзные задачи. Чемпионат мира в Швейцарии, увы, тоже отменили. Так что подвести полноценный итог не получается.

Впереди ещё месяц перерыва, потом у команд начинаются тренировочные сборы, а там, дай бог, не за горами и новый сезон. Планирую очень внимательно следить за началом чемпионата. Буду находиться в полной боевой готовности, готов к новому вызову и к новой работе. Посмотрим, как будет развиваться начало сезона. Долго засиживаться в мои планы точно не входит», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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