«Мне стыдно за нашу страну в такие моменты». Гамова заступилась за бывшую жену Зайцева

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поддержала Маргариту Готовцеву, экс-супругу защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева.

«Сразу скажу, что с Маргаритой я не знакома. Не думаю, что она знает, кто я, да это и неважно! Я пишу как обычный человек, как женщина и мама! Я узнала об этой ситуации, как только она появилась в медиапространстве! С сожалением узнала, что и мой коллега, хоккеист, человек, который представляет нашу страну, способен на такое… Вырвать детей из рук матери и не давать им видеться уже больше пяти месяцев! Причём сам находится в Канаде, а детей удерживают его родители, то есть третьи лица!

Если кто-то сейчас начнёт писать о моральном облике Маргариты — не нужно, речь не об этом, а о том, что происходит психологическое насилие над маленькими девочками, которые насильно разлучены со своей мамой! Которым внушают страх по отношению к их матери! Это страшно и дико!

Мне стыдно за нашу страну в такие моменты, что семейный киднеппинг есть и что мама, у которой есть все права, которая выиграла суд, не может обнять своих малышек! И никому ничего за это не будет!

Мы видим видео в сети, как органы опеки вырывают детей из рук родителей, «спасая» их, но бездействуют здесь и сейчас! Так может пора что-то изменить и пора применять уголовную ответственность за это?! А не заниматься трэшем и выпускать подобные ролики (кадр из второго фото)! Я думаю, многие видели его!

И мне вот интересно… То есть то, что в будущем гомосексуальные пары вдруг смогут усыновлять детей, это волнует многих, но почему-то не волнует этих людей, что в России 2035 года у нас будут детские дома! Так может пойдём от обратного и сделаем так, чтобы в 2035 году в России попросту не было этих самых детдомов, и тогда гомосексуальные пары не смогут усыновлять детей, если это так кого-то тревожит!» — написала Гамова в своём «инстаграме».