Коваленко: КХЛ — социальный проект, сокращение зарплат было неизбежным

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко ответил на критику пятикратного чемпиона России Алексея Терещенко.

«Из-за потолка зарплат мне нужно было объявлять забастовку, как в НХЛ? В этой части там сплошная путаница. Во-первых, в НХЛ в последние десятилетия были не забастовки, а локауты, то есть инициативу по закрытию лиги проявляли не игроки, а, наоборот, их оппоненты — владельцы. Во-вторых, не понаслышке знаю, что эти локауты — одна из темных страниц в истории НХЛ ПА, когда игроками были потеряны зарплаты за сезон, а в дальнейшем они были сокращены на 20 процентов.

Кстати, именно после локаута в коллективном соглашении появился дополнительный налог — «эскроу». Тот самый «эскроу», из-за угрозы резкого повышения которого до 35 процентов игрокам НХЛ в эти дни, по сути, выкручивают руки. И если они не возобновят сезон летом, несмотря на все риски эпидемии, то в следующем сезоне получат лишь 10-15 процентов от суммы контракта, что в 90-е годы, до локаутов, могло присниться нам, игрокам НХЛ, лишь в страшном сне.

Но самое главное в том, что принципы работы НХЛ и КХЛ разные. НХЛ — это мощный и жёсткий бизнес, КХЛ — значимый, необходимый стране социальный проект. В нынешних условиях сокращение зарплат в КХЛ, увы, было неизбежным», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.