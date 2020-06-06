«Детройт» подписал 19-летнего шведского защитника Альберта Юханссона

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта-новичка с 19-летним шведским защитником «Ферьестада» Альбертом Юханссоном.

Юханссон был одним из самых продуктивных молодых защитников в высшей профессиональной лиге Швеции в сезоне-2019/2020, набрав 13 (2+11) очков в 42 матчах Шведской хоккейной лиги за «Ферьестад» и заработав показатель полезности «+1». На международном уровне Альберт завоевал две медали со сборной Швеции, взяв серебро на Кубке Глинки/Гретцки 2018 года и выиграв золото на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2019 года.

Он сын бывшего защитника Роджера Юханссона, который отыграл 161 игру в НХЛ за «Калгари Флэймз» (1989-93) и «Чикаго Блэкхоукс» (1994-95).

19-летний швед был задрафтован «Детройтом» на драфте 2019 года во втором раунде под общим 60-м номером.