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Коваленко — о критике Терещенко: российские игроки не опускаются до ругани из подворотни

Коваленко — о критике Терещенко: российские игроки не опускаются до ругани из подворотни
Хоккей / КХЛ 0

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал жёсткую критику в свой адрес от Алексея Терещенко.

«Был в курсе этого выступления. Звонили многие прославленные хоккеисты, говорили, что шокированы выражениями и готовы поддержать меня в прессе. Ребят благодарил, но уверял, что защиты в СМИ мне не нужно.

Российские хоккеисты — это профессиональная корпорация, у нас каждый уважает друг друга и до ругани из подворотни не опускается. Тем более если речь идёт о чемпионах, которые много лет карьеры отдали не только клубу, но и национальной сборной, которые после хоккея встречаются в раздевалках ветеранских команд и смотрят друг другу в глаза. Об этом советую помнить», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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