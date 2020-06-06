Кросби, Суббэн и Драйзайтль снялись в ролике против расизма

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги Ансон Картер опубликовал видеоролик, направленный против расизма. В съёмках приняли участие защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и другие действующие и бывшие хоккеисты.

Посмотреть видео можно в аккаунте Ансона Картера в «Твиттере».



Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.