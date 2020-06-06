Вайсфельд: Кагарлицкий год назад выбрал СКА и проиграл везде — и в деньгах, и в имидже

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал возвращение нападающего Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо».



«Мне кажется, Кагарлицкого часто неправильно оценивают. Вот, скажем, в «Атланте» его явно недооценивали, а в СКА, наоборот, переоценили. Если в «Динамо» от него не будут требовать больше, чем он сможет сделать, то у Дмитрия всё будет хорошо.



Не прилипнет ли к нему слава форварда, который может хорошо играть только в связке с Вадимом Шипачёвым? Но ведь в «Северстали» он выступал без него и был лидером, тянул на себе всю команду. В последние годы карьеры Кагарлицкий постоянно был одним из лучших в разных клубах. Сезон в Санкт-Петербурге — исключение. Думаю, в СКА просто был переизбыток одноплановых форвардов и между ними не могли поделить игровое время. Его попросту не хватало на всех.



Соответствует ли уровню нападающего зарплата в размере 60 миллионов? Надо понимать, что год назад «Динамо» предлагало Кагарлицкому намного больше. Но он предпочёл СКА и проиграл везде — и в деньгах, и в имидже. Сейчас форварду придётся всё как бы заново доказывать, при том что он всё давно уже вроде доказал», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Источник: платёжка московского «Динамо» — 844 млн рублей. Зарплата Кагарлицкого – 60 млн