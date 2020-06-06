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«Питтсбург» 9 июня приступит к тренировкам небольшими группами

«Питтсбург» 9 июня приступит к тренировкам небольшими группами
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» планирует 9 июня вернуться к тренировкам, сообщается в заявлении на официальном сайте клуба. Хоккеисты будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию.

«Для здоровья и безопасности всех участников тренировки не будут открыты для общественности и средств массовой информации. В соответствии с планом, все игроки и персонал, допущенные на территорию спортивного объекта, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции», — указано в заявлении клуба.

Сообщается, что комната отдыха и другие помещения общего пользования, кроме раздевалок, будут закрыты для хоккеистов. Во время тренировок тренерский штаб не должен находиться на льду.

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