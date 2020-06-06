Вице-президент НХЛ: осуждение расизма — это хорошо. Но меня интересует, что будет дальше

Старший исполнительный вице-президент НХЛ по социальным и юридическим вопросам Ким Дэвис прокомментировала реакцию игроков лиги на протесты, связанные с расизмом в США.



«Было сказано много замечательных слов, написано много эмоциональных сообщений, размещена масса видео. Всё это хорошо. Люди чувствуют себя лучше. Но меня интересует, что будет дальше, и именно этому я уделяю основное внимание. Хорошо, когда вы произносите слова „жизнь чёрных имеет значение“ или вспоминаете Джорджа Флойда. Но пройдёт две недели, два месяца, два года, и что вы скажете, когда спросите себя, что вы сделали для того, чтобы мы изменились. Что мы делаем и говорим для этого? Как проявит себя наш вид спорта в этом плане? Вот что важно, с моей точки зрения», — цитирует Дэвис официальный сайт НХЛ.

Кросби, Суббэн и Драйзайтль снялись в ролике против расизма