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Игинла — о протестах в США: приятно, что там есть и белые

Игинла — о протестах в США: приятно, что там есть и белые
Хоккей / НХЛ 0

Известный хоккеист Джером Игинла поделился мнением о протестах против расизма, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Приятно видеть, что протестуют не только чернокожие, но и белые, и вообще представители всех рас. Верю в них, в то, что они делают, и в происходящие изменения. Надеюсь, это продолжится. Думаю, люди услышат эти сигналы», – приводит слова Игинлы The Score.

Напомним, 25 мая афроамериканец Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.

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