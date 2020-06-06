Куинтал: что будем делать, если после пандемии кто-то будет лизать соперников, как Маршан?

Вице-президент департамента НХЛ по безопасности хоккеистов Стефан Куинтал рассказал, какие трудности испытывают руководители лиги, обсуждая нюансы возвращения хоккея после паузы, вызванной пандемией коронавируса.



«Мы созванивались с Биллом Дэйли и Джорджем Парросом, обсуждали некоторые детали, которые будут важны с точки зрения безопасности заражения. Что делать с парнями, которые плюются во время матча? Или, скажем, если будет инцидент, как с Брэдом Маршаном, который лизал соперников? На это пока нет ответа. С драками тоже непонятно как быть. Но я доволен тем, как двигается игра: я начал работать в отделе безопасности в 2011 году, и у нас было от 30 до 35 дисквалификаций за сезон, а сейчас — 13–14.



Раньше были хоккеисты, которые говорили, что, если не закончит силовой приём, просто не сможет играть. Сейчас таких разговоров нет. Если игрок видит, что соперник находится в уязвимом положении и может получить травму, он не заканчивает силовой приём», — приводит слова Куинтала RDS.

Маршан проехал мимо шайбы, исполняя решающий буллит. Видео