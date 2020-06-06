Жена Ковальчука показала очередную тренировку с мужем

Николь Ковальчук, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, в своём аккаунте в «Инстаграме» показала совместную тренировку с мужем.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



В предварительном раунде победитель будет определяться в серии до трёх побед, в следующих раундах будут действовать стандартные правила Кубка Стэнли.