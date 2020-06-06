Фазель: назначение Брагина во взрослую сборную — хороший шанс. Для него это повышение

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.



«Брагин показывал отличные результаты с молодёжной сборной, с ней не проще работать, чем со взрослой, но в его командах всегда хорошая дисциплина. Теперь посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.

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