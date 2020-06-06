Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель: назначение Брагина во взрослую сборную — хороший шанс. Для него это повышение

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фазель: назначение Брагина во взрослую сборную — хороший шанс. Для него это повышение
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.

«Брагин показывал отличные результаты с молодёжной сборной, с ней не проще работать, чем со взрослой, но в его командах всегда хорошая дисциплина. Теперь посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.

Брагин: для меня не имеет значения клубная прописка хоккеиста. Всё будет объективно
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020