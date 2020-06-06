Фазель: назначение Брагина во взрослую сборную — хороший шанс. Для него это повышение

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.
«Брагин показывал отличные результаты с молодёжной сборной, с ней не проще работать, чем со взрослой, но в его командах всегда хорошая дисциплина. Теперь посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.
- 6 июня 2020
-
13:57
-
07:45
-
00:28
- 5 июня 2020
-
23:02
-
20:37
-
19:45
-
18:24
-
17:20
-
16:10
-
15:40
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:23
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:56
-
13:30
-
13:00
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:20
-
09:16
-
09:13
-
09:05
-
09:00
- 3 июня 2020
-
11:50
- 26 мая 2020
-
11:50
-
10:00
- 24 мая 2020
-
16:45
-
11:30
-
10:39
-
07:00